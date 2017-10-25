Собчак заявила, что её нельзя судить за слова о принадлежности Крыма Украине

На первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является частью Украины. За это ее раскритиковали многие политики, сообщает РИА Новости. Телеведущая также сказала, что ее нельзя судить за эти слова.
"Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили, — пояснила Ксения. Собчак добавила, что в данной ситуации нужно искать "какие-то выходы, говорить с экспертами", а также восстановить дружбу с Украиной "любой ценой".
"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Ксения.
Ранее члена регионального меджлиса крымскотатарского народа Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.
Ряд российских политиков уже осудили Ксению за ее высказывание, сообщает "Газета.Ru". Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что слова телеведущей свидетельствует о недостаточном уровне ее профессиональной подготовки, и порекомендовал телеведущей оставить попытки "попиариться на волнующей всех теме".
"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит", — высказалась экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Собчак также отметила в ходе пресс-конференции, что не планирует становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году. В интервью журналисту Юрию Дудю она говорила, что в случае победы на выборах распустит Госдуму, уберет тело Владимира Ленина с Красной площади и откроет Кремль для всех желающих.
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