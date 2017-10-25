Собчак заявила, что её нельзя судить за слова о принадлежности Крыма Украине

"Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили, — пояснила Ксения. Собчак добавила, что в данной ситуации нужно искать "какие-то выходы, говорить с экспертами", а также восстановить дружбу с Украиной "любой ценой".

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине", — сказала Ксения.

Ранее члена регионального меджлиса крымскотатарского народа Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

Ряд российских политиков уже осудили Ксению за ее высказывание, сообщает "Газета.Ru". Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что слова телеведущей свидетельствует о недостаточном уровне ее профессиональной подготовки, и порекомендовал телеведущей оставить попытки "попиариться на волнующей всех теме".

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит", — высказалась экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Собчак также отметила в ходе пресс-конференции, что не планирует становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году. В интервью журналисту Юрию Дудю она говорила, что в случае победы на выборах распустит Госдуму, уберет тело Владимира Ленина с Красной площади и откроет Кремль для всех желающих.