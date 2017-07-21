В Барнауле раздают бургеры

Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" . Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 699-560. Фото: архив компании "Братья Грилль" .

Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 8 (3852) 699-560.

Все блюда в "Братьях Грилль" готовятся на огне в современном керамическом угольном гриле. Такой метод приготовления продуктов сохраняет невероятную сочность блюд, а также придает им необыкновенный аромат дымка.

В приготовлении блюд повара используют лучшие продукты от алтайских производителей и поставщиков из других регионов.

Мраморная говядина, свинина, курица, лосось, креветки в фирменном маринаде — это далеко не все, что можно заказать на дом или в офис. Помимо мясных блюд в меню в широком ассортименте представлены гарниры, соусы и бургеры.

Подробную информацию о меню и компании можно найти на сайте и в официальной группе "ВКонтакте"

Справка

"Братья Грилль" - служба доставки готовой еды по Барнаулу, которая ориентируется на любителей вкусных и качественных блюд из мяса, приготовленных на живом огне из различных продуктов.

Организатор акции: ИП Жердев И.И. Акция продлится до 4 августа 2017 года. Подробную информацию об акции можно найти в официальной группе "ВКонтакте"