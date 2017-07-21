В Барнауле раздают бургеры

Барнаульская служба доставки готовой еды "Братья Грилль" объявила акцию. Каждому клиенту, заказавшему классический бургер, они привезут второй в подарок. Акция продлится до 4 августа 2017 года.
Сделать заказ можно прямо сейчас по телефону: 8 (3852) 699-560.
Все блюда в "Братьях Грилль" готовятся на огне в современном керамическом угольном гриле. Такой метод приготовления продуктов сохраняет невероятную сочность блюд, а также придает им необыкновенный аромат дымка.
В приготовлении блюд повара используют лучшие продукты от алтайских производителей и поставщиков из других регионов.
Мраморная говядина, свинина, курица, лосось, креветки в фирменном маринаде — это далеко не все, что можно заказать на дом или в офис. Помимо мясных блюд в меню в широком ассортименте представлены гарниры, соусы и бургеры.
Подробную информацию о меню и компании можно найти на сайте и в официальной группе "ВКонтакте"
Справка
"Братья Грилль" - служба доставки готовой еды по Барнаулу, которая ориентируется на любителей вкусных и качественных блюд из мяса, приготовленных на живом огне из различных продуктов.
Организатор акции: ИП Жердев И.И. Акция продлится до 4 августа 2017 года. Подробную информацию об акции можно найти в официальной группе "ВКонтакте"
- Сюжет: Новости компаний
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