Солиста группы "Би-2" задержали на стадионе перед матчем "Спартака" с марихуаной

В Москве на стадионе "Открытие Арена" полицейские задержали солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника, у которого нашли марихуану, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами. Однако имени его не сообщили, потому что по этому факту проводили проверку.
Директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании Левы Би-2. Он сказал, что в настоящее время группа находится в отпуске.
"Пятый канала" попытался узнать о случившемся у адвоката, который лишь сказал, что дело административное, а по какой причине задержали музыканта не рассказал.
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