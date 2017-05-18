Солиста группы "Би-2" задержали на стадионе перед матчем "Спартака" с марихуаной

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами. Однако имени его не сообщили, потому что по этому факту проводили проверку.

Директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании Левы Би-2. Он сказал, что в настоящее время группа находится в отпуске.

"Пятый канала" попытался узнать о случившемся у адвоката, который лишь сказал, что дело административное, а по какой причине задержали музыканта не рассказал.