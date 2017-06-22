Время разделилось на "до" и "после": как Барнаул пережил 1941 год

22 июня 1941 года во всей стране жизнь разделилась на "до" и "после". Altapress.ru заглянул в тот год и увидел, как вырастала граница между мирными и военными буднями.
Первый военный год в Барнауле протекал пестро и насыщенно. Открылись мастерские по ремонту патефонов и изготовлению балалаек, ресторан на речном вокзале и Нагорный парк отдыха. В город приезжали столичные артисты. О войне узнали по радио. 30 июня прибыли первые эшелоны с эвакуированными, а следом – предприятия Москвы, Ленинграда, Украины. Уже где-то гремела война, а у нас в глубоком тылу – народное гулянье в парке с танцами до двух ночи и празднование Дня физкультурника на стадионе. Но вместе с тем – военный всеобуч, женщины осваивают мужские профессии, депортация на Алтай немцев из Поволжья, обязательная трудовая повинность на строительстве жилья... Провинциальный тыловой город "до" и "после" — в нашей хронологии.
Материал основан на "Летописи Барнаула", тщательно составленной историками.
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