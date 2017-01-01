Сотовые операторы рассказали, где в Алтайском крае доступны сети 4G

Антон Шипилов, и. о. территориального управляющего Новосибирского кластера "ВымпелКома", рассказал, что в 2017 году строительство и модернизация сети продолжится.

Антон Шипилов,

и. о. территориального управляющего Новосибирского кластера "ВымпелКома":

В рамках программы модернизации в Барнауле компания увеличивает скорости мобильного интернета в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки и частных домах, местах отдыха барнаульцев и на крупных промышленных объектах. В результате модернизации будет увеличено покрытие сети 2G. Также расширятся возможности управления сетью 3G, что увеличит стабильность скоростей мобильного интернета. В модернизированной сети в случае увеличения нагрузки на базовую станцию можно будет оперативно увеличить пропускную способность. Кроме того, будет создана технологическая возможность для дальнейшего объединения радиочастотных спектров и, как следствие, заложен потенциал для существенного увеличения скорости мобильного интернета и площади покрытия в сети LTE.

В МТС сообщили, что на данный момент сеть "четвертого поколения" доступна для 80% жителей края, которые живут в 19 населенных пунктах. Среди них Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Кулунда, Алтайское, Тальменка и другие.

В "МегаФоне" рассказали, что его сеть LTE работает в шести городах — Барнауле, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске, Бийске и Славгороде. За 2016 год объем трафика, проходящий через сеть 4G оператора вырос в 2,5 раза. До конца 2017 года планируется запуск 4G в Камне-на-Оби.

Tele2 сеть LTE в Алтайском крае пока не построила, у компании есть только сеть 3G, в том числе на базе стандарта HSPA+, который обеспечивает максимальную скорость до 42 Мбит/c/

Справка

Сеть четвертого поколения 4G (LTE) позволяет достичь скорости мобильного интернета 100 Мбит/с. В Алтайском крае операторы начали строить такие сети в 2014 году. Первым в Барнауле ее запустил "ВымпелКом" - в июле, затем МТС — в августе, "МегаФон" - в декабре.