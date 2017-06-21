Сотрудники Алтай-Кокса заняли призовое место на международном форуме.

Форум прошел в туристско-рекреационном комплексе "Сибирское подворье" города-курорта Белокуриха. Его посетили более 2200 человек из 54 регионов России и 27 зарубежных стран. В образовательной программе форума было четыре направления: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии", "Творчество".

Заводчане не только обучались на нескольких образовательных площадках, но и представляли соцпроект "Спорт без преград", направленный на социальную адаптацию детей с ограниченными физическими возможностями. Авторы идеи Денис Бердышев и Антон Букин заняли третье место в номинации "Лучший реализованный АТР-проект".

Молодые люди организовали в Заринске детскую группу общей физической подготовки. Там особенные дети занимаются вместе с обычными ребятами, включаются в коллектив, расширяют круг общения. Вадим Чекряжев, парень с диагнозом ДЦП, на собственном примере продемонстрировал результаты занятий в группе и произвел сильное впечатление на жюри.

К слову, проект "Спорт без преград" удалось реализовать благодаря гранту, полученному на форуме в прошлом году. Сейчас авторы проекта удостоились очередного гранта, на который приобретут новое спортивное оборудование.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.