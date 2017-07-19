Сотрудники контакт-центра "Орион Коннект" прошли обучение в головной компании

Осенью 2016 года Группа компаний "Орион" объявила о внедрении нового управленческого решения – в Пензе заработал контакт-центр "Орион Коннект". Сегодня в задачи компании входит коммуникационная поддержка и организация технического обслуживания абонентов спутникового телевидения "Телекарта", продвижение продуктов и услуг федерального спутникового оператора "Орион", проведение исследований и социологических опросов абонентской базы.

Для поддержания единых высоких стандартов обслуживания, принятых в Группе компаний "Орион", для сотрудников контактного центра предусмотрена программа корпоративного обучения, включающая теоретическое и практическое обучение основам менеджмента, коммуникативным технологиям, навыкам личностного общения и тайм-менеджмента. В рамках реализуемой программы управленческий состав "Орион Коннект" прошел интенсивный двухдневный тренинг "Основы корпоративных стандартов" в московском офисе Группы компаний "Орион".

В первый день обучения руководством операционного департамента ГК "Орион" совместно с супервайзерами контактного центра был разработан последовательный план по внедрению стандартов корпоративной культуры, принятых в Группе компаний. Второй день тренинга участники посвятили работе с кейсами. Практические занятия были направлены преимущественно на развитие навыков управления персоналом.

Комментирует Яна Гладышева,

директор операционного департамента ГК "Орион":

Сегодня спутниковый оператор "Орион" – один из крупнейших игроков на рынке платного телевидения России. Собственный бренд компании, спутниковое телевидение "Телекарта", имеет свою философию, сильные стороны, конкурентные преимущества. Стремясь повысить качество обслуживания наших абонентов, 60% которых с нами с 2011 года, было принято решение об открытии собственного контактного центра в г. Пенза. Мы стремимся создать команду единомышленников, разделяющих нашу философию и стандарты Группы компаний: профессионализм, клиентоориентированность, искреннее желание ответить на вопрос, волнующий абонента.

Евгений Ольсов,

руководитель контактного центра "Орион Коннект":

Мы высоко ценим ресурсы, которые группа компаний "Орион" вкладывает в обучение персонала контактного центра. У проявивших себя наилучшим образом сотрудников есть возможность без отрыва от работы попасть в корпоративную программу обучения и построить карьеру в успешной компании федерального уровня. Тренинг, который был организован в московском офисе, позволил супервайзерам контакт-центра понять, что они часть большой и дружной команды, идущей к общей цели. Уверен, что нам удастся донести корпоративные ценности, культуру и позитивный настрой до линейного персонала контактного центра и воодушевить их на личностный и профессиональный рост.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" – единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2016 г. компания занимает 3 место на рынке платного телевидения России, а также входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).