Сотрудники "Тальменка-банка" рассказали, как руководство выводило активы перед крахом

Скрывали информацию

Как уже писал altapress.ru, в декабре 2016 года в "Тальменка-банке" завершилась проверка ЦБ РФ. Но, как пишут авторы обращения к временной администрации, о ее итогах и о выявленных нарушениях руководство ознакомило далеко не всех руководителей подразделений.

Руководство не информировало большинство руководителей отделов и управлений банка и о тех предписаниях, которые поступали в "Тальменка-банк" и раньше — в том числе, в ноябре-декабре 2016 года от алтайского отделения Сибирского Главного управления ЦБ РФ. Напротив, зампредседателя правления дала письменное указание не доводить эту информацию до сотрудников банка.

Повторная проверка ЦБ, начавшаяся в банке 13 января уже 2017 года, была связана с тем, что руководство и собственники не предприняли необходимых мер к устранению нарушений и нормализации деятельности банка в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, полагают авторы обращения.

Отсутствовали на месте

Сотрудники банка сообщают: в ходе прошлогодней проверки ЦБ заместитель председателя правления банка вообще не часто появлялась на рабочем месте. При этом в табеле ей проставлялись "восьмерки".

А рабочее место председателя правления банка и вовсе находилось в Московском филиале банка. Соответственно, у сотрудников не было возможности ни своевременно подписать документ, ни решить какой-то производственный вопрос.

Обнуление корсчетов

Сотрудники "Тальменка-банка" просят проверить правомочность действий руководства банка, начиная с 13 января. Как они предполагают, эти действия были направлены на преднамеренное банкротство банка.

Во-первых, срочно были заключены сделки по уступке прав требования по части кредитного портфеля банка. В том числе, по кредиту заместителя председателя правления банка. А вот права по кредитам других сотрудников банка переуступлены не были.

Во-вторых, происходило списание и вывоз имущества банка, происходило это, в частности, и в выходные дни (14-15 января). Устно авторы обращения пояснили altapress.ru, что из головного офиса исчезли кулер, кофе-машина, кресло, отдельные компьютеры — это только то, что было заметно.

В-третьих, по их сведениям, незадолго до отзыва лицензии в банке произошло "обнуление" как кассы, так и корсчетов. По сути, это означает, что были сняты почти все денежные средства.

Выплаты узкому кругу

Кроме того, в нарушение корпоративных правил, узкому кругу лиц (председателю правления, главбуху и ряду других) были досрочно, не по утвержденному графику, предоставлены отпуска. Для некоторых из них это были отпуска продолжительностью более 28 календарных дней.

Все они получили отпускные. Причем деньги выплатили 16 января, тогда как в отпуск они пошли только с 30 января. Ранее же, согласно устному распоряжению руководства банка, отпуска сотрудникам предоставлялись в основном на 14 календарных дней, а отпускные перечислялись строго за три дня до ухода сотрудника в отпуск.

Более того, десятерым сотрудникам (в том числе зампредседателя правления, главному бухгалтеру банка, начальнику отдела по работе с персоналом) были выплачены премии в нарушение требований действующего в банке "Положения об оплате труда". Приказы об их выплате подписаны зампредседателя правления.

Причем премии выплатили, несмотря на то, что банк по итогам 2016 года получил убыток и премиальный фонд в соответствии с вышеуказанным положением вообще не должен был формироваться. Противоречил "Положению об оплате труда" и размер премий: он не должен превышать одного должностного оклада, по факту же некоторые из них получили гораздо большие суммы.

Попросили проверить

В заключение сотрудники "Тальменка-банка" попросили временную администрацию разобраться в ситуации и проверить изложенные ими сведения. И если предположения о неправомерных действиях подтвердятся, привлечь виновных к ответственности. Кроме того, они просят отменить акты о списании имущества, приказы о премировании.

"Юридическую сторону процессов, происходивших в банке, будут оценивать компетентные органы. Коллектив же возмутила моральная сторона поведения руководителей и лиц их замещающих. По нашему мнению, высший менеджмент повел себя бессовестно, непорядочно, аморально", - резюмировали сотрудники.

Справка

ЦБ отозвал у "Тальменка-банка" лицензию на осуществление банковских операций приказом от 23 января. По данным "Агентства по страхованию вкладов", за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 млрд рублей могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 20,1 млн рублей. Страховое возмещение выплачивается в шести субъектах РФ. Выплаты осуществляются через банк "Ак-Барс" (все регионы, кроме Воронежа, Республики Крым и Севастополя), РНКБ банк (Крым и Севастополь) и "Россельхозбанк" (Воронеж).