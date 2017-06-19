Совфед хочет запретить присутствие на президентских выборах международных наблюдателей

Мониторинговым миссиям из стран, которые не допускают на свои выборы российских наблюдателей, могут запретить присутствовать на президентских выборах в России в 2018 году.
Об этом рассказал зампредседателя временной комиссии комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишут "Известия".
По словам собеседника издания, сенаторы планируют разработать соответствующие поправки в действующее законодательство до начала предвыборной компании.
Издание отмечает, что с подобным предложением некоторое время назад выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отмечала, что на президентских выборах необходимо "вести эффективное противодействие целенаправленному иностранному вмешательству в избирательный процесс".
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что "если выяснится", что у Центральной избирательной комиссии "достаточно полномочий", тогда можно будет "просто не направлять приглашение в адрес тех стран, которые не проявляют зеркальной взаимности в отношении российских наблюдателей".
Издание при этом не сообщает, о каких именно странах идет речь. Собеседник газеты в комиссии Совфеда заявил, что на свои выборы наблюдателей из России уже не пригласили США, Украина, Великобритания, Грузия, Эстония, Литва и Франция.
При этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила газете, что "пока не знает ни одного случая, когда бы не пускали наших наблюдателей", пишет "Росбалт".
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