Совфед хочет запретить присутствие на президентских выборах международных наблюдателей

Об этом рассказал зампредседателя временной комиссии комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишут "Известия".

По словам собеседника издания, сенаторы планируют разработать соответствующие поправки в действующее законодательство до начала предвыборной компании.



Издание отмечает, что с подобным предложением некоторое время назад выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отмечала, что на президентских выборах необходимо "вести эффективное противодействие целенаправленному иностранному вмешательству в избирательный процесс".



Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что "если выяснится", что у Центральной избирательной комиссии "достаточно полномочий", тогда можно будет "просто не направлять приглашение в адрес тех стран, которые не проявляют зеркальной взаимности в отношении российских наблюдателей".



Издание при этом не сообщает, о каких именно странах идет речь. Собеседник газеты в комиссии Совфеда заявил, что на свои выборы наблюдателей из России уже не пригласили США, Украина, Великобритания, Грузия, Эстония, Литва и Франция.

При этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила газете, что "пока не знает ни одного случая, когда бы не пускали наших наблюдателей", пишет "Росбалт".