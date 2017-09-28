Совладелец ВИМ-авиа улетел из России вместе с женой

Он вылетел из аэропорта Шереметьево, сообщает источник "Интерфакса". В какую именно страну направился Мурсекаев, неизвестно.

Мурсекаев улетел вместе с женой Светланой и семьей. По данным "СПАРК-Интерфакс", Светлане Мурсекаевой принадлежит 99% в "ВИМ-Авиа", Рашиду Мурсекаеву — 1%, уточняет РБК.

Причем 27 сентября утром Муркасеев должен был присутствовать на совещании относительно его авиакомпании. "Телеграммой собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" был приглашен в 8 часов на специальное совещание в связи с тем, что он давал обязательство из своих собственных средств произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн рублей, — рассказал во время выступления в Госдуме глава Росавиации Александр Нерадько. — Собственник авиакомпании на совещание не явился, на телефонные звонки перестал отвечать, также перестал отвечать на звонки секретариат авиакомпании".

До этого стало известно, что с совладельцем "ВИМ-Авиа" весь день 26 сентября не могли связаться — его телефоны были выключены или находились вне зоны доступа. Уже тогда возникло предположение, что Мурсекаев улетел из страны. Правда, сначала предполагали, что он улетел в Турцию через аэропорт Внуково, пишет znak.com.

По последним данным, владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев не улетел из России. По информации Business FM, сейчас Мурсекаева допрашивают следователи СК. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации.

Задержан гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев. Ночью 28 сентября также прошли обыски у ключевых сотрудников авиакомпании.

27 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову. Причиной стала ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа.

Уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" передано в центральный аппарат СКР "для обеспечения оперативности и полноты расследования".

Задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" стали тотальными в конце прошлой недели, когда компании перестали отпускать топливо. В выходные из-за долгов за топливо более чем на 500 млн руб. из Домодедово не смогли вовремя вылететь 20 рейсов "ВИМ-Авиа", в понедельник задержаны еще 28 рейсов, в том числе на курорты, в Китай и на Дальний Восток.

На ситуацию обратили внимание Генпрокуратура, Следственный комитет, Росавиация. Владельцы "ВИМ-Авиа" заявили о готовности отдать бизнес под внешнее управление. К правительству РФ с просьбой вмешаться в ситуацию обратилась Ассоциация туроператоров России (АТОР). В обращении, размещенном на сайте АТОР, говорится, что проблемы авиакомпании могут перерасти "в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность", могут пострадать до 100 тыс. российских туристов.

О владельце авиаперевозчика

100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.

В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.

Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы.