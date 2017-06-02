"Союзмультфильм" снимет продолжение "Трое из Простоквашино"

Компания Danone и киностудия "Союзмультфильм" снимут продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино". Договор об этом уже подписан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.
С 2018 по 2020 годы появятся 30 серий мультфильма. При этом Danone сможет использовать персонажей мультика в своей рекламе, а также в маркетинговых акциях.
Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии - 6,5 минут.
Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что задача нового проекта — "показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких".
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