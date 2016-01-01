Создатель "Тинькофф банка" собирается построить на Алтае виллы для VIP-клиентов

В Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани у бизнесмена уже есть виллы, которые он собирается сдавать VIP-персонам. Они входят в туристический проект La Datcha. Тиньков является единственным владельцем этих домов, содержание которых требует немалых денег. Он планирует сдавать их в свободное от себя время. По его словам, в каждом доме будет свой шеф-повар, еда будет включена в стоимость аренды.

Олег Тиньков,

создатель "Тинькофф банка":

В России мне бы хотелось построить на Горном Алтае, на Байкале, на Камчатке, где у меня с первого раза не получилось. Но на Камчатке у меня проект выходил лишь чуть дешевле, чем в Валь-Торансе. Точные суммы я сейчас не хочу называть по ряду причин. При этом я точно знаю, что дом в Валь-Торансе мои дети продадут в два раза дороже. А что будет с домом на Камчатке — вообще непонятно. Там есть четкая сезонность: рыбалка и лыжи, больше делать нечего. Всё надо везти, поэтому все получается очень дорого.

По его словам, помешать планам могут только чиновники. Так, строительство отеля на Камчатке в конечном итоге остановилось, рассказал он "Ведомостям".

Олег Тиньков,

создатель "Тинькофф банка":

Я в моей концепции хочу сочетать активный отдых с роскошью. Есть такое мнение, что любители активного отдыха должны жить в дешевых отелях и сушить носки на батареях. Я верю, что даже самый активный отдых и экстремальный спорт сочетаются с люксом, когда после катания ты можешь вернуться в шикарное шале, с тебя снимут ботинки, заберут вещи в стирку, а ты отправишься в частную сауну, потом поплаваешь, затем тебе сделают массаж, смешают коктейль.

Бизнесмен отметил, что строительство таких объектов даже в Астрахани — большой риск, не говоря уже о Горном Алтае и Байкале, где он еще больше. Несмотря на то, что в Астрахани Тинькову сказали, что за такие большие деньги к нему никто не поедет, он продолжает верить в то, что предложение рождает спрос.