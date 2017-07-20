Специалисты "Росводоканал Барнаул" примут участие в VIII Открытом конкурсе профессионального мастерства "Мастер-2017"

Конкурс профмастерства уже стал традиционной и неотъемлемой частью работы водоканалов, входящих в ГК "Росводоканал": в этом году он пройдет в восьмой раз. Учитывая высокий уровень организации и интерес к конкурсу со стороны предприятий сферы водоснабжения и водоотведения городов России, в 2017 году было решено сделать конкурс открытым и пригласить к участию представителей ведущих российских предприятий сферы ЖКХ. Партнёрами и соорганизаторами конкурса стали Минстрой России, Правительство Оренбургской области и администрация города Оренбурга.

Главной его целью организаторы и участники видят объединение знаний, опыта и лучших практик ведущих специалистов сферы ЖКХ, стимулирование дальнейшего поступательного развития этой важной отрасли хозяйства.

В рамках VIII Открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения "Мастер-2017" будут определены:

лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

лучший сварщик.

Свои команды на конкурс делегировали как ведущие частные компании в сфере водоснабжения и водоотведения, такие, как "Российские коммунальные системы", "Евразийский", "Концессии водоснабжения", "Росводоканал", так и передовые предприятия водопроводно-канализационного хозяйства России из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы.

Команды ждут испытания на проверку теоретических знаний и практических навыков работы. Задания для конкурсантов максимально приближены к реальным условиям работы. Им предстоит выполнить монтаж водопроводного узла, монтаж доуплотнителя на месте соединения двух канализационных труб, ликвидировать повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, смонтировать узел прибора учёта, а также подготовить к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть. Самым зрелищным испытанием станет поиск металлоискателем замаскированных чугунных люков.

Оценивать мастерство и профессионализм участников будет конкурсная комиссия. При подсчете баллов будут учитываться не только скорость и качество выполненных работ, но и соблюдение техники безопасности.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":