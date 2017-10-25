Президентский авиаотряд заплатит 4 млрд за перелеты первых лиц страны

ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" объявил конкурс на исполнение услуг по обеспечению воздушных перевозок высших должностных лиц страны, пишет znak.com. Начальная стоимость контракта составляет более 4 млрд 178 млн рублей, сказано в условиях закупки, размещенных на сайте госзакупок.
В цену договора включены: расходы в аэропортах по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов (в том числе обеспечение бортовым питанием экипажей и пассажиров, заправки ГСМ), а также расходы на аэронавигационное обслуживание, расходы за получение разрешений на пролет территорий, расходы за проживание и питание экипажей в аэропортах назначения, расходы по доставке экипажей к месту проживания в аэропортах назначения, проживание и питание экипажей в аэропорту "Внуково", оказание медицинских услуг в аэропорту "Внуково".
Услуги должны соответствовать требованиям Воздушного кодекса РФ.
Справка
Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц государства.
Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента РФ и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.
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