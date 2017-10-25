Президентский авиаотряд заплатит 4 млрд за перелеты первых лиц страны

В цену договора включены: расходы в аэропортах по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов (в том числе обеспечение бортовым питанием экипажей и пассажиров, заправки ГСМ), а также расходы на аэронавигационное обслуживание, расходы за получение разрешений на пролет территорий, расходы за проживание и питание экипажей в аэропортах назначения, расходы по доставке экипажей к месту проживания в аэропортах назначения, проживание и питание экипажей в аэропорту "Внуково", оказание медицинских услуг в аэропорту "Внуково".

Услуги должны соответствовать требованиям Воздушного кодекса РФ.

Справка

Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц государства.

Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента РФ и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.