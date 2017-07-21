Спецпредставитель президента РФ назвал Россию киберслоном

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Сегодня, 12:50.
Жизнь

Спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских назвал Россию великой кибердержавой и киберслоном, сообщает "Интерфакс".

Интернет. Компьютеры.
Интернет. Компьютеры. Фото: СС0.

"То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия показывает, что мы — боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области", — заявил  Крутских журналистам.

"Жалко, что не все оборудование производим сами, но, как вы слышали нашего президента, мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов, и думаем, что в ближайший год-полтора сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых немало уже и сейчас",- добавил спецпредставитель президента.

По его словам, "нельзя только на иностранном оборудовании быть кибердержавой, это не та отрасль", пишет polit.ru.

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