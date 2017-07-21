Спецпредставитель президента РФ назвал Россию киберслоном

Спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских назвал Россию великой кибердержавой и киберслоном, сообщает "Интерфакс".
"То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия показывает, что мы — боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области", — заявил Крутских журналистам.
"Жалко, что не все оборудование производим сами, но, как вы слышали нашего президента, мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов, и думаем, что в ближайший год-полтора сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых немало уже и сейчас",- добавил спецпредставитель президента.
По его словам, "нельзя только на иностранном оборудовании быть кибердержавой, это не та отрасль", пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.