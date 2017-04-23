Красноярский спикер предложил объединить Алтайский край с 6 другими регионами Сибири

Спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс посвятил потенциалу Сибири и Дальнего Востока статью в "Парламентской газете". В ней предлагается сделать территориями опережающего развития урбанизированные регионы с численностью населения до 30 млн человек. В Сибири он предложил объединить в Южно-Сибирский урбанизированный регион Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск. В перспективе до 2050 в нем могут проживать до 13 млн человек. Об этом сообщила Tayga.info.
Всего, по мнению Усса, в России может быть создано 5–6 таких регионов. Он считает, что формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. И вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития.
Также Усс предлагает привлечь в Зауралье институты экономического развития, обеспечивающие хороший инвестиционный климат.
Александр Усс,
спикер заксобрания Красноярского края:
Это не только увеличило бы налогооблагаемую базу, но и создало бы новые конкурентоспособные рабочие места, социальные лифты для молодых специалистов, сделало бы регионы местом принятия важных решений. А главное, способствовало бы достижению стратегической цели: развитию макрорегиона Сибирь не как сырьевой колонии, а как форпоста России за Уралом, источника ее экономической мощи и геополитического могущества.
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