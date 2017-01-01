Спустя полтора года в Рубцовске появился мэр

На пост градоначальника претендовали три человека, которых до голосования допустила конкурсная комиссия. Это Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Евгений Криволапов и замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству мэрии Владимир Веснин.

Напомним, что комиссия "отсекла" от борьбы за кресло мэра Игоря Фельдбуша, руководителя в рекламном агентстве "Норт". Он в числе первых заявил о своих притязаниях на кресло главы, но предоставил не полный пакет документов.

За кандидатуру Фельдмана проголосовали 23 депутата (представители "Единой России" и КПРФ), против — 2 ("Справедливая Россия"), воздержался один человек (ЛДПР).

Фельдман в последние годы работал в администрации города. В конце нулевых он был директором "Алттрака". Его назначили в 2009 году фактически как антикризисного менеджера. Но именно на тот период (2009-2010 годы) пришлись самые "горячие" события в жизни предприятия. После кризиса 2008 года у предприятия начались финансовые проблемы, сорвались договоры о поставках в Среднюю Азию, рабочих массово сокращали, им задерживали заработную плату, и они митинговали в Новосибирске у офиса собственника — "РАТМ-холдинга". До "Алттрака" Фельдман работал в администрации города — также заместителем главы, тогда — Артура Дерфлера.

Прежнему главе администрации Владимиру Ларионову еще в августе 2015 года краевой СУСК предъявил обвинение в превышении должностных полномочий и по суду отстранил от должности. Тогда предполагалось, что отстранят его на время следствия. Но к работе он больше не вернулся. В мае 2016 года рубцовский горсуд признал его виновным, 8 сентября Алтайский краевой суд оставил приговор в силе. На этом основании депутаты горсовета отстранили его от должности.

Добавим, что уже в сентябре этого года состоятся выборы депутатов Рубцовского горсовета. Новый состав должен будет назначить нового главу на срок своих полномочий. Как ранее пояснял altapress.ru депутат Госдумы от Рубцовского округа Виктор Зобнев, правовых коллизий не возникнет, так как законодательством предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта.