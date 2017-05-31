Сроки, контроль, риски: как в Алтайском крае реализуется проект "Городская среда"

25 мая в городах Алтайского края завершилось общественное обсуждение заявок для участия в проекте "Городская среда" партии "Единая Россия". Только в Барнауле в его рамках отремонтируют десятки дворов и благоустроят две территории в исторической части. В городах приведут в порядок любимые гражданами общественные территории. Депутат Госдумы Виктор Зобнев и координатор проекта в Алтайском крае Игорь Панарин рассказали, когда работы начнутся, какие риски существуют и каким образом партия будет контролировать строительство и расходование средств.
Проект предусматривает два направления работы:
- ремонт дворовых территорий (2/3 от суммы)
- благоустройство общественных пространств (1/3 от суммы) - территорий, пользующихся популярностью у жителей: парки, скверы, площади, аллеи, памятники и прочее.
По поводу ремонта дворов решение об участии в программе принимали сами жители домов на общем собрании. Они могли выбрать, что лучше сделать:
- оборудовать детскую или спортивную площадку,
- создать зону отдыха,
- организовать автопарковку,
- отремонтировать дренажные или водоотводные системы,
- озелененить территорию,
- отремонтировать проезд,
- осветить двор,
- установить скамейки, урны.
Большая часть жителей остановились на установке детских, спортивных площадок и ремонте проезда.
Общественные пространства жители также выбирали сами. Их будет 15 в 11 муниципальных образованиях.
Комментарий
Виктор Зобнев,
депутат Государственной Думы, координатор реализации партийных проектов:
Учитывалась специфика дворов, состав населения в них. Скажем, очевидно, что странно было бы ставить детскую площадку во дворе дома, где живут преимущественно пенсионеры. Или спортивную площадку — на территории, где не проживают подростки и юноши.
В соответствие с положением проекта, в 2017 году — не позднее 1 июля.
По условиям проекта, работы должны завершиться до конца года, пояснил Игорь Панарин. Но, подчеркнул он, в Алтайском крае, безусловно, будут учтены климатические условия. Скажем, асфальтирование будет проведено в теплое время года. На осень могут отнести, например, монтаж осветительных приборов.
Общий объем финансирования в Алтайском крае составит 567 млн рублей. Из них 516 млн — деньги федерального бюджета.
По словам Игоря Панарина, специалисты в регионе не припомнят, чтобы такие объемы средств выделялись на приведение в порядок дворов и общественных территорий.
Их необходимо будет вернуть в федеральный бюджет, пояснил Игорь Панарин. Именно поэтому, подчеркнул он, вопрос соблюдения сроков очень важен.
По словам Игоря Панарина, представители муниципалитетов опасаются двух ключевых моментов.
- На торги могут выходить недобросовестные подрядчики.
- Итоги тендеров могут оспаривать в надзорных органах, и тогда сроки работ на конкретных объектах могут значительно сдвигаться к концу лета.
Комментарий
Игорь Панарин,
координатор проекта "Городская среда" в Алтайском крае:
Мы ориентируем муниципальные образования на то, что начинать работы нужно не позднее 1 июля. Но это при благоприятном прохождении конкурсных процедур. В случае, если итоги аукциона будут оспорены, сроки сдвинутся, и это, конечно, может нам сильно помешать. Потому что такие виды работ, как, например, асфальтирование, нужно сделать при благоприятных погодных условиях.
Все сооружения, которые установят в рамках проекта, должны быть произведены только на специализированных заводах, пояснил Виктор Зобнев. Каждый комплекс будет сопровождать паспорт и сертификат. Только при наличии этих документов сооружения могут быть установлены. Иначе, пояснил Игорь Панарин, даже прокуратура, осуществляющая контроль за расходованием бюджетных средств, может "не принять" такую работу. "Это огромная ответственность", - резюмировал координатор проекта в крае.
Кроме того, при установке во дворе новых городков все другие объекты, которые ранее кустарным способом изготовляли и размещали местные жители, будут демонтированы. Именно по соображениям безопасности: когда территория будет сдаваться в эксплуатацию после ремонта, на ней не должно быть объектов, не отвечающим нормативам и ГОСТам.
Содержать их в должном виде и порядке должны жители. Они могут делегировать эти обязательства ТСЖ или управляющим компаниям. Игорь Панарин пояснил, что при обсуждении проектов председателям ТСЖ, руководителям домкомов или домсоветов объясняли: одна из целей проекта — воспитание бережливого отношения к имуществу.
На самом начальном этапе Минстрой Алтайского края определил обязательное условие реализации проектов: в процессе контроля должен участвовать краевой центр ценообразования. Он проверяет все сметы объектов на соответствие рыночным ценам и всего проекта в целом, и отдельных его составляющих, сообщил Игорь Панарин. Сегодня на рассмотрении осталась документация проектов двух муниципальных образований. Кроме того, еще на этапе обсуждений координаторы сами оценивали соответствие представленных смет объему работ. В том числе — с выездом на место.
Подробнее с описанием партийных проектов "Единой России" можно здесь.
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