Сроки, контроль, риски: как в Алтайском крае реализуется проект "Городская среда"

8 Как будет обеспечена безопасность установленных детских и спортивных площадок?

Все сооружения, которые установят в рамках проекта, должны быть произведены только на специализированных заводах, пояснил Виктор Зобнев. Каждый комплекс будет сопровождать паспорт и сертификат. Только при наличии этих документов сооружения могут быть установлены. Иначе, пояснил Игорь Панарин, даже прокуратура, осуществляющая контроль за расходованием бюджетных средств, может "не принять" такую работу. "Это огромная ответственность", - резюмировал координатор проекта в крае.

Кроме того, при установке во дворе новых городков все другие объекты, которые ранее кустарным способом изготовляли и размещали местные жители, будут демонтированы. Именно по соображениям безопасности: когда территория будет сдаваться в эксплуатацию после ремонта, на ней не должно быть объектов, не отвечающим нормативам и ГОСТам.