США и Южная Корея договорились об усилении санкций против КНДР

Представитель администрации южнокорейского президента сообщает, что лидеры двух стран договорились усилить практические санкции, чтобы Северная Корея осознала, что провокационные действия ведут к дипломатической изоляции и экономическому прессингу.

Северная Корея 15 сентября запустила неопознанную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону востока, об этом рассказали в руководстве вооруженных сил Южной Кореи. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии. Ракеты упали в Японское море, никто не пострадал.