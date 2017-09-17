США и Южная Корея договорились об усилении санкций против КНДР

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного звонка договорились усилить давление на КНДР всвязи с активизацией в стране ядерных и ракетных испытаний, пишут "Известия".
Представитель администрации южнокорейского президента сообщает, что лидеры двух стран договорились усилить практические санкции, чтобы Северная Корея осознала, что провокационные действия ведут к дипломатической изоляции и экономическому прессингу.
Северная Корея 15 сентября запустила неопознанную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону востока, об этом рассказали в руководстве вооруженных сил Южной Кореи. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии. Ракеты упали в Японское море, никто не пострадал.
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