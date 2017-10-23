США впервые за 26 лет приведут в боевую готовность ядерные бомбардировщики

Голдфейн и другие высокопоставленные должностные лица обороны подчеркнули, что приказ о приведении в боевую готовность пока не поступал, но они готовятся к этому.

"Это еще один шаг в обеспечении нашей боевой готовности. Я расцениваю это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а к той реальности в мире, в которой мы оказались. И нам надо гарантировать готовность, чтобы идти вперед", — отметил Голдфейн.

По словам генерала, что "мир - опасное место, и нужно открыто говорить об использовании ядерного оружия".

"Мы больше не живем в двуполярном мире, где есть мы и Советский Союз. Есть другие игроки, обладающие атомной бомбой. Еще никогда не было так важно правильно выполнять свои задачи",—- заявил Голдфейн.

5 октября президент США Дональд Трамп встречался в высшим военным руководством страны и отметил, что эта встреча, вероятно, олицетворяет затишье перед бурей.