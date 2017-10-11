Стали известны трагические подробности аварии бомбардировщика Су-24 в Сирии

Данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в "невзлетном положении" и не имела ни единого шанса оторваться от земли, говорят источники "Коммерсанта".

Инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. Капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло.

Получив задание, пилоты сели в самолет и выполнили маневр "руление". Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло. По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. У него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. Из деформировавшихся баков начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв. Шансов выжить у пилотов не было. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны.

Информация о ЧП была сразу же доведена до командования группировки российских войск в Сирии, а после этого поступила руководству Генштаба и Минобороны. По информации издания, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которой предстоит определить причины происшествия.

По словам источника, близкого к комиссии, данные предварительных отчетов указывают, что самолет находился в так называемом невзлетном положении. Он считает, что это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние), так и технических неполадок. Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были.

Параметрический самописец самолета обнаружен, пишет "Росбалт".

Этот Су-24М стал вторым бомбардировщиком, потерянным ВКС РФ за время сирийской кампании (первый был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на сирийско-турецкой границе 24 ноября 2015 года).

Также в ноябре и декабре прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатились за пределы палубы российские Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилоты успели катапультироваться, их удалось спасти.

1 августа 2016 года был сбит российский вертолет Ми-8 в провинции Идлиб. Экипаж и двое офицеров российского центра по примирению сторон в Сирии погибли, сообщает РБК.



В июле 2016 года под Пальмирой погибли двое летчиков-инструкторов, совершавших облет сирийского Ми-25 и вылетевших по просьбе командования правительственных войск, чтобы осуществить огневое поражение боевиков. Вертолет, по заявлению Минобороны, был сбит с земли противотанковым комплексом американского производства.



В апреле 2016 года в провинции Хомс разбился вертолет огневой поддержки Ми-28Н "Ночной охотник". Оба пилота погибли. По информации Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было.