Стало известно, когда состоится первое заседание новой гордумы Барнаула

На сессии новый состав депутатов изберет председателя гордумы (он точно сменится, так как прежний спикер - Людмила Зубович - в выборах не участвовала), его заместителя, утвердят структуру парламента, состав комитетов.

Также они определят, кто будет работать в думе на постоянной основе, то есть за зарплату.

В повестке значится вопрос о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.