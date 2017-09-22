Стало известно, когда состоится первое заседание новой гордумы Барнаула

Первое заседание нового созыва Барнаульской городской думы состоится 6 октября, заявила на странице в Фейсбук депутат Оксана Молодых, которая побывала на первом оргсобрании.
На сессии новый состав депутатов изберет председателя гордумы (он точно сменится, так как прежний спикер - Людмила Зубович - в выборах не участвовала), его заместителя, утвердят структуру парламента, состав комитетов.
Также они определят, кто будет работать в думе на постоянной основе, то есть за зарплату.
В повестке значится вопрос о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.
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