Стало известно, когда в Барнауле откроется первое кафе сети "Грильница"

Первое кафе "Грильницы" откроется в Барнауле 19 февраля, сообщается на странице сети быстрого питания. Заведение находится на месте бывшей "Марии-Ра" (пр. Красноармейский, 61) рядом с торговым центром "Гулливер". Ранее директор по развитию сети Максим Тушков сообщал altapress.ru, что кафе откроется в середине января. Однако ремонтные работы несколько затянулись.
Напомним, для сети быстрого питания "Грильница" кафе стало новым форматом.
Согласно проекту, в новом заведении будут панорамные окна с видом на проспект Красноармейский, большая кассовая зона (на три кассы), "стоячие" столики и зона с диванами.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль. Для производства "Грильница" использует продукты местных производителей. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. Четвертое заведение было открыто в 2016 году. Интерьер для него разработала барнаульская студия Freak Fabrique. Здесь есть большая открытая кухня в новом дизайне. В настоящий момент в сеть "Грильница" входит четыре торговые точки. Заведения предлагают покупателям блюда на вынос.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.