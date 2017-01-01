Стало известно, когда в Барнауле откроется первое кафе сети "Грильница"

Напомним, для сети быстрого питания "Грильница" кафе стало новым форматом.

Согласно проекту, в новом заведении будут панорамные окна с видом на проспект Красноармейский, большая кассовая зона (на три кассы), "стоячие" столики и зона с диванами.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась пять лет назад и предлагала только шаурму. Постепенно меню заведения наполнилось другими блюдами: пицца, суши, гриль. Для производства "Грильница" использует продукты местных производителей. Сейчас средний чек фастфуда — 200-300 рублей. Четвертое заведение было открыто в 2016 году. Интерьер для него разработала барнаульская студия Freak Fabrique. Здесь есть большая открытая кухня в новом дизайне. В настоящий момент в сеть "Грильница" входит четыре торговые точки. Заведения предлагают покупателям блюда на вынос.