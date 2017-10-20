Новой ведущей "Дома-2" станет популярная певица

Елена Темникова пополнит ряды ведущих телепроекта "Дом-2" на ТНТ, рассказал изданию Super продюсер шоу Алексей Михайловский.
По словам продюсера, популярная певица, экс-участница группы Serebro Елена Темникова пока не будет разбираться в тонкостях отношений на лобном месте. Ей предстоит заняться поиском новых участников. Елена проедет по стране и лично отберет молодых людей для участия в проекте.
Поклонники певицы активно обсуждают эту новость в соцсетях, однако звезда пока не дает никаких комментариев по этому поводу.
Елена Темникова стала известной в начале двухтысячных благодаря телепроекту "Фабрика звезд". В 2007 году в составе группы Serebro заняла третье место в международном конкурсе "Евровидение". В 2014 году начала сольную карьеру, выпустила несколько синглов, которые возглавляли верхние строчки музыкальных чартов. Замужем, воспитывает дочь Александру.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.