Новой ведущей "Дома-2" станет популярная певица

По словам продюсера, популярная певица, экс-участница группы Serebro Елена Темникова пока не будет разбираться в тонкостях отношений на лобном месте. Ей предстоит заняться поиском новых участников. Елена проедет по стране и лично отберет молодых людей для участия в проекте.

Поклонники певицы активно обсуждают эту новость в соцсетях, однако звезда пока не дает никаких комментариев по этому поводу.

Елена Темникова стала известной в начале двухтысячных благодаря телепроекту "Фабрика звезд". В 2007 году в составе группы Serebro заняла третье место в международном конкурсе "Евровидение". В 2014 году начала сольную карьеру, выпустила несколько синглов, которые возглавляли верхние строчки музыкальных чартов. Замужем, воспитывает дочь Александру.