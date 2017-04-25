Стало известно, куда увезут яйцо с площади Октября в Барнауле

Пасхальное яйцо, украшавшее площадь Октября, перенесут на территорию Александро-Невского собора. Об этом сообщает сайт мэрии.
Четырехметровое яйцо переместят на территорию храма по адресу ул. Антона Петрова, 221 в конце недели. Освободившееся место на площади Октября в преддверии Дня Победы займет новая флаговая конструкция.
Напомним, пасхальное яйцо высотой 4 метра установили между Молодежным театром Алтай и домом "Под шпилем". Его освятили на Пасху. Подарок многим горожанам понравился. Многие поучаствовали в освящении и фотографировались на фоне конструкции.
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