Стало известно, куда увезут яйцо с площади Октября в Барнауле

Четырехметровое яйцо переместят на территорию храма по адресу ул. Антона Петрова, 221 в конце недели. Освободившееся место на площади Октября в преддверии Дня Победы займет новая флаговая конструкция.

Напомним, пасхальное яйцо высотой 4 метра установили между Молодежным театром Алтай и домом "Под шпилем". Его освятили на Пасху. Подарок многим горожанам понравился. Многие поучаствовали в освящении и фотографировались на фоне конструкции.