Стало известно, почему дочь Пескова удалила свой аккаунт в Instagram

"Лиза на пару недель "в рабочем отпуске" и на 100% увлечена учебой", — прокомментировала "Газете.ру" закрытие аккаунта представитель девушки, пояснив, что в нынешнем году Лиза "заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру", поэтому сейчас "набирается сил и знаний", чтобы вскоре "вернуться с новыми статьями и идеями".

С недавней статьей Песковой СМИ увязывают удаление ее аккаунта в Instagram. Речь идет об авторской колонке, посвященной влиянию современных технологий на образование и опубликованной в русской версии журнала Forbes. Уже после публикации выяснилось, что автор позаимствовала фрагменты из журнала "Мел", с портала Passion.ru и из реферата по педагогике пятилетней "свежести", пишет polit.ru.

Поскольку источники не были упомянуты, а цитаты фигурировали в тексте без кавычек и каких-либо ссылок, общественность сочла их включение в текст колонки Песковой плагиатом, за который ее тут же принялись резко критиковать. Forbes удалил ее статью, но через некоторое время восстановил — уже с указанием источников.