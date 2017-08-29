Староверка Агафья Лыкова сплела для Тулеева поясок

Лыкову навестил глава Таштагольского района Владимир Макута и передал подарки от Амана Тулеева. Макута на вертолете забрал с заимки 10 студентов, которые помогали отшельнице подготовиться к зиме.

Глава района передал Агафье Лыковой гостинцы от Амана Тулеева: 150 кг комбикорма для кур, 100 кг комбикорма для коз, 50 кг пшеницы, 50 кг других круп (в том числе рис, гречка, пшено), 150 кг хлебопекарной муки, апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину для обмазки печки. Она получила выращенные дачниками Таштагола картофель, огурцы, помидоры, кабачки.

Студенты гостили у отшельницы 10 дней, за это время они накосили траву для коз, высушили и сложили сено, заготовили дрова, почистили погреб, отремонтировали хозпостройки — курятник, сарай.

Староверка благодарила Амана Тулеева за внимание и оказываемую помощь, а на прощание передала Владимиру Макуте сплетенный ею поясок и попросила отдать его губернатору вместе с ее письмом, пишет Тайга.инфо.

Справка

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.