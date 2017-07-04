То ли майнинг, то ли шмайнинг: как биткоин рубль бережёт

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

И вот сейчас впервые я наконец-то увидел человека, который реально занимается добычей криптовалют. Мой друг Альберт решил вложиться в этот рисковый бизнес и показал мне, что представляет собой майнинг и как на его счет капают вполне реальные денежки. Зрелище завораживающее.

Альберт сразу сказал, что просто спекулировать на бирже биткоинами — это не его. Курс может рухнуть в любой момент, а время вкладываться в валюту на долгую перспективу уже прошло. Сейчас один биткоин стоит более 148 000 рублей или 2 500 долларов, так что нужно было суетиться раньше. В качестве заработка Альберт выбрал майнинг. Если кратко, то майнинг — это добыча зашифрованного и ограниченного в количестве криптовалютного программного кода, нужная комбинация для которого формируется методом подбора множества числовых вариаций. За это майнер получает вознаграждение в виде биткоинов, которые потом реально обменять на живые деньги.

Организовать майнинг можно двумя способами: соло-добыча (вы самостоятельно приобретаете оборудование, находите монеты и весь доход оставляете себе) или работа в пулах (множество пользователей объединяются, подключают свое оборудование, совместно добывают и делят криптовалюту согласно доле участия). Второй способ куда более эффективен.

Альберт взял кредит в банке на сумму 300 000 рублей. На эти деньги о построил "ферму" — сборку компьютера, к которой подсоединены несколько мощных видеокарт. В 2009-м высчитать блок биткоин-кода можно было с помощью бумаги и калькулятора. С 2011 года спрос на криптовалюту вырос, возросла и сложность расчета кода, и мощности домашнего ПК перестало хватать. Поэтому стали использовать процессоры на видеокарте, которые за короткое время разрослись в гигантские фермы. Чем больше ферма, тем выгоднее ее содержать и, соответственно, выше рентабельность бизнеса.

Ферма Альберта сейчас стоит у него дома на столе. Видеокарты, материнская плата, охлаждение, блок питания — ничего удивительного. Но стоит зайти в программу-клиент, в которой зарегистрирован мой друг, и сразу становится интересно. Программа анализирует курсы самых популярных валют (не только биткоина). Если курс какой-то другой валюты, допустим Ethereum, в данный момент растет быстрее, она переключается на добычу этой валюты, потом возвращается обратно к биткоину. Если курс биткоина останется на прежнем уровне, Альберт отобьет вложенные деньги за 4–6 месяцев, потом пойдет в плюс. Мой друг хочет приобрести еще одну ферму, заработать с помощью нее, затем приобрести третью ферму и на этом остановиться. Даже если все рухнет, Альберт часть вложенных средств вернет назад через продажу оборудования. То есть риски не такие высокие на самом деле.

При этом человек не тратит много времени. Ферма стоит, гудит, сама зарабатывает. Владелец может где-то трудиться, а майнинг использовать как допзаработок. С точки зрения собственного развития это тоже шаг вперед. Новые технологии развивают мышление, готовят к миру будущего. Единственный минус — в этом бизнесе нет "человечинки". Видеокарта не загуляет и не будет оправдываться перед начальством за прогул, среди девайсов нет склочников и тех, кто ворует что-то с работы. А в остальном все круто, желаю Альберту не прогореть.