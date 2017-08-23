"Стопмат": в Роскомнадзоре штрафуют сами себя за нецензурную брань

Сотрудники Роскомнадзора (РКН) за каждое сказанное вслух матерное слово штрафуют сами себя, говорится в официальном микроблоге ведомства.
В Твиттере размещена фотография банки с надписью "#стопмат", которая, как утверждают сотрудники РКН, находится в приемной руководителя.
У нас тоже есть наказание за нецензурную брань. В приемной руководителя Роскомнадзора стоит вот такая бочка с тегом #стопмат. pic.twitter.com/dTgBp12p5i— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 22 августа 2017 г.
"Не будем лукавить — и в нашей работе случаются экспрессивные ситуации, требующие крепких выражений. По общей договоренности, выругавшийся вслух в присутствии коллег наказывает себя рублем", — поясняют сотрудники ведомства.
За четыре года в этой банке скопилось всего 1240 рублей, отмечают в ведомстве, пишет znak.com.
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