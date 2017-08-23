"Стопмат": в Роскомнадзоре штрафуют сами себя за нецензурную брань

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Сегодня, 11:36.
Жизнь

Сотрудники Роскомнадзора (РКН) за каждое сказанное вслух матерное слово штрафуют сами себя, говорится в официальном микроблоге ведомства.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from original.

В Твиттере размещена фотография банки с надписью "#стопмат", которая, как утверждают сотрудники РКН, находится в приемной руководителя.

"Не будем лукавить — и в нашей работе случаются экспрессивные ситуации, требующие крепких выражений. По общей договоренности, выругавшийся вслух в присутствии коллег наказывает себя рублем", — поясняют сотрудники ведомства.

За четыре года в этой банке скопилось всего 1240 рублей, отмечают в ведомстве, пишет znak.com.

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