Странные вещи, которые можно встретить на трассе

Автотрасса может стать очень неожиданным местом. Здесь иногда происходят странные встречи. Наша подборка фотографий, сделанных водителями за рулем, подтверждает это.

Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO. Странные вещи на трассе. Фото: CCO.