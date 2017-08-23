Страшный смерч в Сочи сняли на видео

Отдыхающие и жители Сочи опубликовали видео огромного смерча, пронесшегося над Черным морем 22 августа.
Смерч образовался утром недалеко от сочинского морского порта.
Воронка сначала была узкой, но затем столб воды достиг огромных размеров.
Все сразу бросились снимать смерч на видео. При этом с пляжа никто уходить не торопился.
Михаил,
житель Сочи:
Сначала шли тучи со стороны Турции, с моря. Начал образовываться смерч: сначала маленький, а потом большой. Народ стоял и смотрел. Всем было интересно. А сейчас уже в Сочи солнышко, сухо. Небо ясное, голубое. Хотя передали экстренное предупреждение: образование смерчей и шторм.
Отдыхающим заранее рекомендовали выйти из воды, а яхтам и прогулочным катерам — вернуться в порт, пишет bfm.ru.
Михаил Курганский,
доктор физико-математических наук:
Когда очень сильно нагревается море, то получается, что там очень высокая влажность. Влажный воздух более легкий, чем сухой, и поэтому подъем воздуха за счет конвекции происходит, если приближается к 30 градусам температура воды. Я вообще-то яхте не позавидую. Для парусного судна смерч — это плохо, потому что он паруса может порвать. Но для современных судов это уже, наверное, не так опасно. Я думаю, катер легко может обойти, потому что эти смерчи движутся не с высокой скоростью.
Смерч опасен для любого судна, причем независимо от размера.
Сергей Тимошков,
капитан дальнего плавания:
Силу шторма предсказать можно, а силу смерча — невозможно. Соответственно, и проблема из этого произрастает. Если судно в него попадает, он может быть опасен для судна любого размера. На каждое судно свой смерч найдется. На паруснике "Мир" наблюдал смерчи. В радары его видно, по нему его определяешь и расходишься с ним. Если бы на "Мир" приехал, то переломал бы все тряпочки и палочки. Могу сказать так: за двадцать семь лет, которые я провел в море как профессиональный моряк, разошелся со всеми смерчами.
Смерчи на Черном море не редкость. Как правило, они до берега не доходят, а если и доходят, то тут же распадаются. В этом случае на побережье выливается огромное количество воды, что может повлечь за собой сход селей. В МЧС предупреждают, что смерчи могут образовываться на побережье Краснодарского края вплоть до середины сентября.
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