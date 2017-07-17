ВЦИОМ выяснил, чего больше всего боятся россияне

Уровень напряженности на "карте страхов" россиян с начала года стал выше. Большинство показателей, по оценке социологов, "заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности".

"Индекс страхов по росту цен с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель уровня опасений относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в исследовании.

На третьем месте в рейтинге страхов стоят проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи. Беспокойство россиян относительно внутренних беспорядков и конфликтов заметно выросло в апреле (с -5 в январе до 6 пунктов), но в июне показатель снизился до 1 пункта. Аналогичный тренд социологи отметили и в отношении уровня страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов против 1 пункта в январе), а в июне значение индекса составило 3 пункта.

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобным, по оценкам россиян, также выросли: с -11 пунктов в январе до -3 пунктов в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18. Меньше всего россияне опасаются проблем в семье: показатель в июне составил -47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.