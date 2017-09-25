Суд признал виновным директора алтайского лагеря, в котором погиб ребенок

ЧП произошло в июне 2016 года. Тогда 13-летний мальчик после купания в походной бане стал раскачиваться на "тарзанке", изготовленной кустарным способом. Мальчик сорвался и упал в Катунь, его унесло вниз по течению. Тело так и не нашли.

После трагедии в лагере прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения, которые создают угрозу для пребывания детей в лагере.

По решению суда лагерь "Академия Робинзонов" закрыли.

Следствие смогло доказать суду связь между некачественным оказанием предпринимателем услуги и гибелью несовершеннолетнего.