Суд признал виновным директора алтайского лагеря, в котором погиб ребенок

Суд вынес приговор Анатолию Шульжику, директору детского лагеря "Академия Робинзонов". На территории этого лагеря летом 2016 года в Катуни утонул 13-летний ребенок. Суд счел директора виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
ЧП произошло в июне 2016 года. Тогда 13-летний мальчик после купания в походной бане стал раскачиваться на "тарзанке", изготовленной кустарным способом. Мальчик сорвался и упал в Катунь, его унесло вниз по течению. Тело так и не нашли.
После трагедии в лагере прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения, которые создают угрозу для пребывания детей в лагере.
По решению суда лагерь "Академия Робинзонов" закрыли.
Следствие смогло доказать суду связь между некачественным оказанием предпринимателем услуги и гибелью несовершеннолетнего.
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