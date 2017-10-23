Танцевальный поединок между африканцами и русскими состоялся в центре краевой столицы

Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальный баттл. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Поддержать артистов пришел и известный житель Заринска, участник телевизионного шоу "ТАНЦЫ НА ТНТ" Дмитрий Красилов. Он не только исполнил свой знаменитый танцевальный номер в стиле "vogue", но и дал мастер-класс гостям русско-африканского танцевального марафона.

Кроме насыщенной танцевальной программы, организаторы шоу подготовили много приятных сюрпризов и подарков. Кульминацией праздника стало зрительское голосование, которое и определило – в поединке победила "дружба".