Танцевальный поединок между африканцами и русскими состоялся в центре краевой столицы

Грандиозное культурное событие прошло в минувшие выходные в торгово-развлекательном центре "Пионер". Два творческих коллектива – барабанное африканское шоу "Калакута" и ансамбль народного танца "Разгуляй" соревновались в танцевальном баттле на фуд-корте торгового комплекса. Увидеть уникальное действо пришли сотни жителей и гостей Барнаула.
Поддержать артистов пришел и известный житель Заринска, участник телевизионного шоу "ТАНЦЫ НА ТНТ" Дмитрий Красилов. Он не только исполнил свой знаменитый танцевальный номер в стиле "vogue", но и дал мастер-класс гостям русско-африканского танцевального марафона.
Кроме насыщенной танцевальной программы, организаторы шоу подготовили много приятных сюрпризов и подарков. Кульминацией праздника стало зрительское голосование, которое и определило – в поединке победила "дружба".