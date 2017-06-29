Тариф авиакомпании "Сибирь" с платным багажом признали незаконным

Такие ограничения со стороны перевозчика являются нарушением воздушного законодательства, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно закону, любой пассажир имеет право на бесплатный провоз багажа по нормативам, которые устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна. Однако в Воздушном кодексе РФ отдельно оговаривается, что если вещи пассажира, в том числе ручная кладь, весят до 10 килограммов, их он может провезти бесплатно и авиакомпания обязана предоставить это право без каких-либо ограничений.

Однако ПАО "Авиакомпания "Сибирь" разработан и применяется тариф "Эконом Базовый", который не предусматривает бесплатного провоза багажа. В соответствии с условиями данного тарифа возможен лишь провоз ручной клади в салоне самолета, причем с установлением ограничений по количеству мест.

Надзорное ведомство внесло в суд Оби иск с требованием о внесении изменений в тариф авиакомпании "Сибирь". Это требование было удовлетворено судом в полном объеме, и теперь перевозчику придется изменить условия, пишет "Росбалт".