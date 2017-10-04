Технологи горячей выпечки "Аникс" развивают свое мастерство, чтобы радовать покупателей

Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и Кондитер". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Обширная делегация представляла и Алтайский край. Отдельно хочется сказать про компанию "Аникс", развивающую сеть современных пекарен. Она не только представила красивую экспозицию с выпечкой и кондитерскими изделиями, но и делегировала на выставку своих технологов, которые посетили мастер-классы и приняли участие в семинаре.

В первый день работы выставки с самого утра у павильона "Аникс" было людно: коллеги по "цеху" с интересом изучали ассортимент, представленный компанией, посетители дегустировали продукцию, понравившуюся тут же приобретали. А выбрать здесь на самом деле было что: всю лучшую продукцию — бездрожжевые функциональные хлеба, сытную выпечку и свежайшие кондитерские изделия — "Аникс" презентовал на выставке.

Взять хотя бы разнообразные ремесленные хлеба, сделанные заботливыми руками пекаря.

Только закваски для них готовятся по восемь часов и обновляются ежедневно, проходя полный цикл производства. Или вкуснейший десерт-безе "Анна Павлова", в котором основными ингредиентами являются яичные белки и фрукты. Одно удовольствие и почти без калорий. Посетители все это оценили.

Лариса Голубых,

руководитель собственного производства ТС “Аникс”:

Для нас очень важно непосредственное общение с людьми. Так мы можем лучше оценить, что любят наши покупатели, каковы их предпочтения. Здесь на выставке мы увидели, что большим спросом пользуется наш гречневый калач. Это ржано-пшеничный хлеб, “Берлинский”, “Артизан с сыром”. Хлеба на закваске вкусны и полезны, не крошатся, не имеют химических добавок. Всем советую.

Технологи "Аникса" побывали на семинаре, который проводился компанией "Триер" по теме "Бездрожжевые хлеба". Так, по словам Ларисы Голубых, семинар, посвященный производству бездрожжевых изделий, был очень полезным. Уже в скором времени полученные знания будут использованы на практике. В пекарнях планируется расширить ассортимент функциональных хлебов, за счет трех новых видов продукции с добавлением семечек льна и подсолнуха, овсяных хлопьев и моркови. По секрету нам рассказали, что совсем скоро появится хлеб с кедровой мукой (жмых при отжиме масла из кедрового ореха). Это просто кладезь микроэлементов и витаминов.

Развитие собственного производства хлеба и выпечки в сети "Аникс" началось в 2009 году. В 2017 году компания реконструировала 12 торговых точек и в каждой открыла современную пекарню. Результат не заставил себя ждать: если в стандартных магазинах выпечку брал каждый четвертый покупатель, то в точках с пекарнями — каждый второй.

Новый для себя формат просторных магазинов со свежими продуктами и приятной уютной атмосферой в компании назвали "домашним". Именно такие торговые точки "Аникс" планирует развивать.

Адреса магазинов в Барнауле: