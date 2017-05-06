Телеканал HBO снимет целых четыре сериала по мотивам легендарной "Игры престолов"

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Телекомпания намерена довести до выхода в эфир хотя бы одной или, в лучшем случае, всех четырех идей развития темы "Игры престолов". Сейчас над сценариями независимо друг от друга трудятся несколько драматургов. В истории HBO пока не было опыта производства спин-оффов.

Над сценариями продолжений "Игры престолов" работают Макс Боренстин ("Конг: Остров Черепа"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба"), Брайан Хелгеланд ("Секреты Лос-Анджелеса") и Карли Рэй (сериал "Безумцы"). К проекту также привлечен автор литературного первоисточника "Игры престолов" — серии книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин.

Формат спин-оффов пока не утвержден и какие-то из них могут оказаться как полноценными сериалами, так и мини-сериалами. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выступят исполнительными продюсерами новых проектов, "задействующих разные исторические периоды вселенной Мартина".

Справка

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На его счету — десять номинаций на премию "Эмми". На данное время сериал включает шесть сезонов. Премьера седьмого, предпоследнего сезона состоится 16 июля 2017 года.