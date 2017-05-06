Телеканал HBO снимет целых четыре сериала по мотивам легендарной "Игры престолов"

Сразу четыре так называемых спин-оффа (произведения, созданные по мотивам уже существующего популярного произведения) запустит телекомпания HBO, завершающая съемки последнего сезона культовой "Игры престолов", пишет Lenta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Телекомпания намерена довести до выхода в эфир хотя бы одной или, в лучшем случае, всех четырех идей развития темы "Игры престолов". Сейчас над сценариями независимо друг от друга трудятся несколько драматургов. В истории HBO пока не было опыта производства спин-оффов.
Над сценариями продолжений "Игры престолов" работают Макс Боренстин ("Конг: Остров Черепа"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба"), Брайан Хелгеланд ("Секреты Лос-Анджелеса") и Карли Рэй (сериал "Безумцы"). К проекту также привлечен автор литературного первоисточника "Игры престолов" — серии книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин.
Формат спин-оффов пока не утвержден и какие-то из них могут оказаться как полноценными сериалами, так и мини-сериалами. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выступят исполнительными продюсерами новых проектов, "задействующих разные исторические периоды вселенной Мартина".
Справка
Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На его счету — десять номинаций на премию "Эмми". На данное время сериал включает шесть сезонов. Премьера седьмого, предпоследнего сезона состоится 16 июля 2017 года.
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