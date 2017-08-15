Телеведущий Познер назвал Шнура пустым и беспомощным собеседником

Об этом телеведущий сказал в эфире радиостанции Baltkom.

"Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!", — пояснил Познер латвийским коллегам.

По мнению Познера, за время общения со Шнуровым, ему не удалось узнать ничего нового. При этом телеведущий снял с себя ответственность за неудачное интервью. "Да, я знаю, что он потом пожаловался, что у Познера было скучно, мол, ему 80 лет, но что он еще мог сказать. Но, действительно, чем он мог взять меня на эфире — матом? Нет", — отметил телеведущий, пишет ura.ru.

При этом журналист отметил, что согласен, что в провале интервью вся вина обычно ложится на интервьюера, но это был, по его словам, не тот случай.

Ранее радиостанции Baltkom Шнуров заявил, что на интервью у Познера ему было скучно. "Мне было дико скучно. Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, "Ленинграда" и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно. Послушайте, Познеру за 80 лет, зачем мне ему что-то объяснять?", — сказал Шнуров.

Позже музыкант заявил, что не хотел идти к Познеру, но согласился, поскольку в тот момент сотрудничал с Первым каналом. "Мне никогда не хотелось идти на программу к Познеру. У меня нет пиетета к этому человеку, это не как будто бы я сходил на исповедь к Господу Богу", — цитирует музыканта РИА "Новости".

На концерте группировки "Ленинград" в Новосибирске в июне дворец спорта "Сибирь" был битком. Сергей Шнуров в течение всей программы явно был в приподнятом настроении и в финале заявил, что это один из лучших концертов, на которых ему доводилось выступать. Шнуров честно признался, что не понимает Сибирь. Чтобы в ней разобраться, по его мнению, надо сюда переехать и здесь пожить. Питер он знает, чувствует, потому и пишет в основном о нем.

Факт

Интервью Познера со Шнуровым вышло на Первом канале 10 октября 2016 года и стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях.