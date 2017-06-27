Теракт: в Киеве подорвали автомобиль руководителя спецназа главного управления разведки

В Киеве взорвался автомобиль. Фото: mvs.gov.ua. В Киеве взорвался автомобиль. Фото: mvs.gov.ua. В Киеве взорвался автомобиль. Фото: mvs.gov.ua.

По данным источников издания, жертвой стал Максим Шаповал.

В то же время "Страна.ua" подтверждает, что за рулем был Шаповал, однако указывает, что он является начальником резерва ГУР. Портал отмечает, что было обнаружено служебное удостоверение погибшего.

Как передает 112.ua, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко пока заявил только то, что в машине, в которой сработало взрывное устройство, находился действующий украинский военнослужащий 1978 года рождения. Произошедшее квалифицировано как теракт, пишет Lenta.ru.

На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва, говорится в сообщении МВД Украины.

В Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки полковника Максима Шаповала.