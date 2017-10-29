Тест. Как хорошо вы знаете алтайского губернатора Александра Карлина

29 октября Александр Карлин отмечает свой день рождения. Altapress.ru присоединяется к поздравлениям губернатору края и предлагает своим читателям пройти тест на "знание Карлина".
Владимир Путин и Александр Карлин. Фото: kremlin.ru.
Александр Карлин и Сергей Меняйло. Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru).
Александр и Галина Карлины. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин и Сергей Дугин открыли движение по мосту через Барнаулку. 13 декабря 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин, Сергей Никоненко и Евгений Дятлов. Церемония награждения победителей и участников всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Сростки, 25 июля 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин во время работы в прокуратуре Бийска. Фото из архива редакции.
Александр Карлин и Александр Ракшин на воздушном шаре. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин и Евгений Ракшин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин на торжественном богослужение в храме Христа Спасителя во время возведения епископа Сергия в сан митрополита. Фото: altai.eparhia.ru.
Николай Валуев вручил Александру Карлину чемпионский пояс. Фото: altairegion22.ru.
Александр Карлин пригласил Владимира Васильева на торжественное открытие концертного зала "Сибирь" в культурно-деловом центре на улице Пушкина. Барнаул, 4 ноября 2014 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин и министр спорта РФ Виталий Мутко. Фото: altairegion22.ru.
Губернатор Александр Карлин, актер Леонид Куравлев и благочинный Валерий Замятин. Фото: altairegion22.ru.
Инаугурация Александра Карлина. 25 сентября 2014 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин встретился с юными хоккеистами и поболел за сборную России на Олимпиаде в Сочи. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле провели телемост с алтайскими участниками "Битвы хоров". На встрече были Доминик Джокер и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин наградил лучших алтайских спортсменов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Александр Карлин наградил лучших алтайских спортсменов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Обманутые барнаульские дольщики на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и губернатором края Александром Карлиным. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Александр Карлин, Владимир Путин, Татьяна Голикова. 19 июня, 2009г. Фото: Лариса Васильева. altapress.ru
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.