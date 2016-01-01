Только хорошего и немного лучшего!

В конце прошлого года, в самый разгар гонок по магазинам, я придумал хитрый и дерзкий план, как без очередей купить продукты на праздничный стол. Я решил поехать в круглосуточный гипермаркет в ночь с 30 на 31 января. А что, хорошая тренировка перед самим застольем — подготовить организм не спать под бой курантов.
Хм, непорядок. На кассе спросил: а почему покупателей так мало для последнего дня года? На что сотрудница гипермаркета сначала всплеснула руками, затем подбоченилась, потом встала из-за кассы и описала дугу рукой, вытянула ее в направлении точки метрах в 50 и сказала: "Ыыыыхххх!"
Даже для 31 декабря ее действия были немного неадекватны. Я сделал шаг назад (на всякий случай) и поинтересовался, что значит ее моноспектакль. Дама еще раз глубоко выдохнула и пояснила, что в минувшую ночь в магазин явилась чуть ли не половина города. Многие решили обхитрить систему. Но в итоге хитрецы попались в свои же сети. Очереди к каждой кассе были метров по пятьдесят — именно это означали кассиршины пассы руками, которые я принял за шизофрению.
Вообще, период новогодней истерии всегда ознаменован разными неадекватными действиями от обычно адекватных людей. Помню, как моя коллега пыталась войти в маленькую пассажирскую "Газель" с елкой. Мало того что пыталась. Так ведь и вошла. Елка перекрыла весь салон, кому-то иголками воткнулась в нос. Тут коллега заметила меня и крикнула на всю маршрутку: "Женька, смотри, какую классную елку я нашла на помойке!"
Другой мой товарищ тоже отличился. Он получил от участников праздничного банкета полторы тысячи рублей и был отправлен за закончившимся не к месту алкоголем и "чем-нибудь вкусненьким для дам". Вернулся товарищ с... фейерверком. "Книга рекордов Гиннесса" вполне могла вписать еще одну страничку в категорию "Самый унылый и раздраженный запуск праздничного фейерверка".
Недавно был опубликован опрос, проведенный компанией Deloitte. Согласно документу, россияне впервые за несколько лет решили не сокращать траты на Новый год. В среднем мы потратим по 16 900 рублей на новогодний стол и подарки, что на 2% больше, чем в 2015 году. При этом социологи отмечают, что реальные доходы россиян падают — за 10 месяцев 2016 года они сократились на 5,3%. Но это все же скорее адекватный поступок — в том смысле, что люди по-прежнему хотят получать удовольствие от жизни, даже если предпосылок для этого становится меньше.
Этот декабрь нельзя назвать легким и безоблачным. Последние дни омрачены убийством посла России в Турции, массовым отравлением концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, трагедией на ярмарке в Берлине. Раньше на такие происшествия был богат не декабрь, а август.
Тем не менее 31 декабря мы все равно соберемся с близкими людьми, чтобы пообщаться и загадать желания. И в этом ключе хочется пожелать всем нашим читателям в будущем году только хорошего. Ну и немного лучшего.
- Сюжет: Новый год-2017
- Сюжет: Мнение Евгения Боброва
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