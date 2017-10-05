Топ-менеджер Xerox назвал Алтайский край «большим технопарком»

В Алтайском крае много компаний, готовых первыми внедрять информационные технологии. Регион – это одна большая инновационная зона и большой технопарк. Компания Xerox опробовала и усовершенствовала на базе алтайских предприятий столько решений, что уже сбилась со счета. Об этом заявил Антон Бородихин, заместитель гендиректора "Ксерокс СНГ" на открытие X Алтайского регионального ИТ-форума.
Антон Бородихин,
заместитель гендиректора "Ксерокс СНГ":
Компания Xerox уже 10 раз участвует в этом мероприятии, не пропустили ни одного. И когда мы пытаемся понять и самим себе объяснить почему и зачем. Ответ очень простой. Во-первых, Алтайский край это замечательная территория, которая нас привлекает. Но привлекает не только с точки зрения экономического потенциала, который, безусловно, тоже очень значим. Вот еще какое интересное дело: количество и процентное соотношение пионеров в этом субъекте федерации просто зашкаливает. Пионеров имеется в виду тех людей, специалистов, которые для трансформации бизнеса готовы двигаться вперед, инвестировать в новые технологии, абсолютно открыты для каких-то новинок.
Я так скажу, некоторые другие могучие регионы вкладывают много сил и средств, создавая технопарки, инновационные ЦОДы (центры обработки данных), а здесь такое странное получается явление. Отдельно взятый субъект федерации такая большая инновационная зона, большой технопарк. Поэтому работая здесь, нам точно приходится мобилизовать все свои ресурсы – и внутренние, и внешние для того, чтобы соответствовать запросам и ожиданиям заказчиков. Количество решений, которые мы обкатали, опробировали, довели до очень хорошего состояния здесь, оно реально... мы счет потеряли.
Мы, безусловно, и дальше будем участвовать в работе этой замечательной площадке.
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