Топ-менеджеры "Билайна" на отдыхе в Горном Алтае наткнулись на медведя

Ирина Лебедева,

директор по маркетингу массового рынка "ВымпелКома":

Природа, воздух, красоты. Поразило количество бабочек, почти как в конце мультфильма про дюймовочку, настоящая страна бабочек.

В комментариях говорится, что представители руководства "ВымпелКома" опасались встретить на Алтае комаров и клещей, а в итоге встретили только бабочек и медведя.

По данным altapress.ru в числе делегации, посетившей Горный Алтай, также был исполнительный вице-президент по развитию массового рынка компании "ВымпелКом" Марек Слачик.

Отметим, что основатель "ВымпелКома" Дмитрий Зимин неоднократно бывал на Алтае. Он приезжал в Барнаул и отдыхал на Телецком озере.