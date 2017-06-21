Топ-менеджеры "Билайна" на отдыхе в Горном Алтае наткнулись на медведя

В прошлые выходные в горах Алтая отдыхали топ-менеджеры одного из крупнейших мобильных операторов России "ВымпелКома" (бренд "Билайн"). Директор по маркетингу массового рынка "ВымпелКома" Ирина Лебедева опубликовала в своем аккаунте в Facebook фотографию с отдыха в Чемале и коротко рассказала о своих впечатлениях.
Ирина Лебедева,
директор по маркетингу массового рынка "ВымпелКома":
Природа, воздух, красоты. Поразило количество бабочек, почти как в конце мультфильма про дюймовочку, настоящая страна бабочек.
В комментариях говорится, что представители руководства "ВымпелКома" опасались встретить на Алтае комаров и клещей, а в итоге встретили только бабочек и медведя.
По данным altapress.ru в числе делегации, посетившей Горный Алтай, также был исполнительный вице-президент по развитию массового рынка компании "ВымпелКом" Марек Слачик.
Отметим, что основатель "ВымпелКома" Дмитрий Зимин неоднократно бывал на Алтае. Он приезжал в Барнаул и отдыхал на Телецком озере.
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