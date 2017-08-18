Два теракта в Испании: смертники на автомобилях таранили людей

Фургон мчался со скоростью около 80 километров в час и целенаправленно сбивал людей на протяжении 530 метров, причем специально ехал зигзагом, чтобы сбить больше.

Амиран Сардаров,

автор YouTube-канала "Дневник хача":

Рядом гуляли, услышали панику, начали люди говорить, что большая машина сбила людей и видели трупы. Сейчас ходит паника, люди говорят, что взяли вроде кого-то в заложники. Нас с этой главной площади всех вытесняют, огораживают периметр, периметр делают все шире. Здесь полно полиции, "скорой", журналистов. Суета, паника у людей. Людей очень много, потому что сейчас фестиваль у них, местный обычай, когда все гуляют. Атмосфера очень неприятная, и люди все боятся, это видно. Те, которые были в самом эпицентре, сидят на обочинах, их трясет, их отпаивают водой и пытаются им помочь как-то. Нас всех выгоняют, гонят туда-сюда, если я правильно их понимаю, они просто делают периметр все шире, эвакуируют дома, отели, которые в самом эпицентре, не дают возвращаться за вещами в номера. Полиция сама в суете. На самом деле, видно, что общая паника у всех.

СМИ сообщили, что водитель укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. И водитель может быть не один. Говорилось, что там два вооруженных человека. И после — что полиция ведет переговоры с вооруженными людьми. Но полиция Каталонии это опровергла. "Ни в одном из заведений в центре Барселоны никто не забаррикадировался", — сообщила полиция в Twitter, пишет bfm.ru. По делу о теракте два человека задержаны. Водителю фургона удалось скрыться с места происшествия.

Испанская полиция нашла еще один фургон, который, как предполагается, хотели использовать террористы, сообщает каталонский телеканал TV3. Второй фургон был обнаружен в городе Вик, в более 60 км от Барселоны.

Его террористы собирались использовать для нападения на местный ресторан Burger King, пишет polit.ru.

LATEST: 5 suspects killed in Spanish resort town had bomb belts, police say: @AP https://t.co/tHYqAwcizc — Fox News (@FoxNews) 18 августа 2017 г.

Еще один теракт совершен в испанском городе Камбрильс, сообщает El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Несколько человек пытались на автомобиле "Ауди" повторить наезд на пешеходов как в Барселоне. В результате теракта в городе Камбрильсе ранения получили семь человек, в том числе сотрудник полиции.

Полицейские открыли огонь по террористам, четверо из которых были ликвидированы, а один — ранен. Впоследствии пятый террорист скончался.

По свидетельствам очевидцев, атакующие были одеты в пояса смертников.

Сотрудники посольства России в Испании уточняют информацию, есть ли среди пострадавших в теракте в Барселоне граждане РФ, передает "Коммерсантъ".

"В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Дипломаты российского посольства и нашего генконсульства в Барселоне находятся в плотном контакте с полицией. Информация о том, были ли среди пострадавших российские граждане, уточняется", — сказали в посольстве России в Испании.

Представитель Ростуризма пояснил, что агентство вместе с МИДом пытаются выяснить, есть ли в числе пострадавших в Барселоне российские туристы.

"Пока никаких данных и обращений от путешественников не поступало", — объяснила представитель Ростуризма Светлана Сергеева изданию.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сейчас в Барселоне находятся не менее 100 тыс. российских туристов.

Для тех, кто хочет получить информацию по поводу теракта, открыта горячая линия, написала служба спасения Каталонии в Twitter. Вопросы можно задать по международному номеру 0034 932 142124.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с трагическими последствиями теракта в центре Барселоны.

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", — подчеркнул глава государства в телеграмме соболезнования.

Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).