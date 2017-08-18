Два теракта в Испании: смертники на автомобилях таранили людей

17 августа вечером фургон протаранил толпу людей в туристическом центре Барселоны, на главной пешеходной улице Рамбла. В результате наезда фургона в Барселоне 13 человек погибли, более 100 пострадали.
Граждане не менее 18 государств пострадали в результате теракта в Барселоне.
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в Барселоне.
Фургон мчался со скоростью около 80 километров в час и целенаправленно сбивал людей на протяжении 530 метров, причем специально ехал зигзагом, чтобы сбить больше.
Амиран Сардаров,
автор YouTube-канала "Дневник хача":
Рядом гуляли, услышали панику, начали люди говорить, что большая машина сбила людей и видели трупы. Сейчас ходит паника, люди говорят, что взяли вроде кого-то в заложники. Нас с этой главной площади всех вытесняют, огораживают периметр, периметр делают все шире. Здесь полно полиции, "скорой", журналистов. Суета, паника у людей. Людей очень много, потому что сейчас фестиваль у них, местный обычай, когда все гуляют. Атмосфера очень неприятная, и люди все боятся, это видно. Те, которые были в самом эпицентре, сидят на обочинах, их трясет, их отпаивают водой и пытаются им помочь как-то. Нас всех выгоняют, гонят туда-сюда, если я правильно их понимаю, они просто делают периметр все шире, эвакуируют дома, отели, которые в самом эпицентре, не дают возвращаться за вещами в номера. Полиция сама в суете. На самом деле, видно, что общая паника у всех.
СМИ сообщили, что водитель укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. И водитель может быть не один. Говорилось, что там два вооруженных человека. И после — что полиция ведет переговоры с вооруженными людьми. Но полиция Каталонии это опровергла. "Ни в одном из заведений в центре Барселоны никто не забаррикадировался", — сообщила полиция в Twitter, пишет bfm.ru. По делу о теракте два человека задержаны. Водителю фургона удалось скрыться с места происшествия.
Испанская полиция нашла еще один фургон, который, как предполагается, хотели использовать террористы, сообщает каталонский телеканал TV3. Второй фургон был обнаружен в городе Вик, в более 60 км от Барселоны.
#Barcleona#Larambals#Rambla#spain#ارهابي_برشلونه pic.twitter.com/Trj5bjs9gP— نواف ع. الزامل (@iNawafAlZamel) 17 августа 2017 г.
Его террористы собирались использовать для нападения на местный ресторан Burger King, пишет polit.ru.
TUNE IN: Continuing coverage of the Spain attacks starts NOW on @FoxNews Channel. https://t.co/I5EOjcx537 pic.twitter.com/4JNkpIlLGg— Fox News (@FoxNews) 18 августа 2017 г.
Главное— Yuriy ⚡️ (@y_rus96) 18 августа 2017 г.
Места атак: #Барселона, #Альканар и #Камбрильсhttps://t.co/M9qgz9GYQL..#PrayForBarcelona #Barcelona #теракт #терактВБарселоне pic.twitter.com/4O9RwnxEgV
LATEST: 5 suspects killed in Spanish resort town had bomb belts, police say: @AP https://t.co/tHYqAwcizc— Fox News (@FoxNews) 18 августа 2017 г.
Еще один теракт совершен в испанском городе Камбрильс, сообщает El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Несколько человек пытались на автомобиле "Ауди" повторить наезд на пешеходов как в Барселоне. В результате теракта в городе Камбрильсе ранения получили семь человек, в том числе сотрудник полиции.
Полицейские открыли огонь по террористам, четверо из которых были ликвидированы, а один — ранен. Впоследствии пятый террорист скончался.
По свидетельствам очевидцев, атакующие были одеты в пояса смертников.
Сотрудники посольства России в Испании уточняют информацию, есть ли среди пострадавших в теракте в Барселоне граждане РФ, передает "Коммерсантъ".
"В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Дипломаты российского посольства и нашего генконсульства в Барселоне находятся в плотном контакте с полицией. Информация о том, были ли среди пострадавших российские граждане, уточняется", — сказали в посольстве России в Испании.
Представитель Ростуризма пояснил, что агентство вместе с МИДом пытаются выяснить, есть ли в числе пострадавших в Барселоне российские туристы.
"Пока никаких данных и обращений от путешественников не поступало", — объяснила представитель Ростуризма Светлана Сергеева изданию.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сейчас в Барселоне находятся не менее 100 тыс. российских туристов.
Для тех, кто хочет получить информацию по поводу теракта, открыта горячая линия, написала служба спасения Каталонии в Twitter. Вопросы можно задать по международному номеру 0034 932 142124.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с трагическими последствиями теракта в центре Барселоны.
"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", — подчеркнул глава государства в телеграмме соболезнования.
Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).
- В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. Есть жертвы
- В результате теракта в Ницце госпитализированы пятеро россиян. Имена пострадавших
- Французы подтвердили гибель еще одной россиянки во время теракта в Ницце
- Видео и фотофакты. Трагедия в Ницце: грузовик раздавил более 50 человек, врезавшись в толпу на празднике
- Видео. Путин выступил по ТВ в связи с терактом в Ницце
- Сюжет: Терроризм
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.