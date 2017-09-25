Трамп ограничил въезд в США для жителей 8 стран

Как сообщает агентство Reuters, в соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то Венесуэла, КНДР и Чад появились в нем впервые.



Подписывая документ, Трамп объяснил, что делает это в интересах США и для обеспечения безопасности граждан страны.



Указ Трампа вступит в силу 18 октября. Это, по мнению американских властей, позволит в том числе и пограничным службам в аэропортах подготовиться к нововведению, сообщает РБК.