Трамп ограничил въезд в США для жителей 8 стран

Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран. Если раньше ограничения касались в основном мусульманских стран, то теперь в него вошли Венесуэла и КНДР.
Как сообщает агентство Reuters, в соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то Венесуэла, КНДР и Чад появились в нем впервые.
Подписывая документ, Трамп объяснил, что делает это в интересах США и для обеспечения безопасности граждан страны.
Указ Трампа вступит в силу 18 октября. Это, по мнению американских властей, позволит в том числе и пограничным службам в аэропортах подготовиться к нововведению, сообщает РБК.
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