Трамп опроверг смягчение санкций против России

893
Сегодня, 15:54.
Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкций в отношении России. Соединенные Штаты лишь уточнили действия уже введенных ограничений, пишет The Hill.

Дональд Трамп, США.
Дональд Трамп, США. Фото: из открытых источников в интернете.

"Я ничего не смягчал",— приводит издание его слова, сказанные журналистам в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы.

"Мы не смягчаем санкции", — заявил он журналистам в ходе брифинга. "Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", — добавил Спайсер.

До этого американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении ФCБ. В документе министерства финансов США, отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года, пишет "Интерфакс".

Санкции против ФСБ и других российских ведомств в декабре 2016 года ввел прежний президент США Барак Обама. Причиной этого решения Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в Америке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...