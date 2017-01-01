Трамп опроверг смягчение санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкций в отношении России. Соединенные Штаты лишь уточнили действия уже введенных ограничений, пишет The Hill.
"Я ничего не смягчал",— приводит издание его слова, сказанные журналистам в Белом доме.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы.
"Мы не смягчаем санкции", — заявил он журналистам в ходе брифинга. "Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", — добавил Спайсер.
До этого американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении ФCБ. В документе министерства финансов США, отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года, пишет "Интерфакс".
Санкции против ФСБ и других российских ведомств в декабре 2016 года ввел прежний президент США Барак Обама. Причиной этого решения Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в Америке.
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