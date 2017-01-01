Трамп предположил, что Крым достался России из-за мягкости Обамы

Думаю, что это попытка обозначить себя и ни в коем случае не допускать у кого-либо мысли о том, что между странами есть какие-то договоренности. Трампу необходимо преодолеть ряд нюансов, связанных с голосованием в Конгрессе. Ему нужно наладить отношения с конгрессменами. С другой стороны, вы что ожидали, что Трамп признает Крым частью Российской Федерации? Я очень сильно в этом сомневаюсь, поскольку это решение должен принимать не президент, а палата парламента США, которая настроена крайне русофобски по отношению к России.