Трамп предположил, что Крым достался России из-за мягкости Обамы

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал риторический вопрос: не был ли экс-президент Барак Обама слишком мягок по отношению к России. Он подчеркнул, что Крым вошел в состав РФ при прежней администрации США.
Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.
Депутат Виталий Милонов, комментируя пост Трампа, заявил, что сейчас слова президента США не стоит воспринимать за что-то серьезное.
Виталий Милонов,
депутат:
Думаю, что это попытка обозначить себя и ни в коем случае не допускать у кого-либо мысли о том, что между странами есть какие-то договоренности. Трампу необходимо преодолеть ряд нюансов, связанных с голосованием в Конгрессе. Ему нужно наладить отношения с конгрессменами. С другой стороны, вы что ожидали, что Трамп признает Крым частью Российской Федерации? Я очень сильно в этом сомневаюсь, поскольку это решение должен принимать не президент, а палата парламента США, которая настроена крайне русофобски по отношению к России.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым". Смену взглядов Трампа активно комментируют политические деятели в России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не станет обсуждать тему Республики Крым с зарубежными партнерами, в том числе с США. Он напомнил, что крымчане сами сделали выбор — войти в состав России по итогам всенародного референдума в 2014 году, передает РИА ФАН.
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