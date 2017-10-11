Трамп прокомментировал возможность третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить США "на путь к третьей мировой войне", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента на сайте Белого дома.
Американский лидер отметил, что находится "на правильном пути". По его мнению, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.
Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто он продолжает играть босса в своем реалити-шоу "Кандидат". По его словам, своим поведением президент может поставить США "на путь к третьей мировой войне".
Сенатор также выразил недовольство активностью главы Белого дома в Twitter.
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