Трамп прокомментировал возможность третьей мировой войны

Сегодня, 09:26.
Политика

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить США "на путь к третьей мировой войне", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента на сайте Белого дома.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

Американский лидер отметил, что находится "на правильном пути". По его мнению, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто он продолжает играть босса в своем реалити-шоу "Кандидат". По его словам, своим поведением президент может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

Сенатор также выразил недовольство активностью главы Белого дома в Twitter. 

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