Траулер "Алтай" из компании "Путина" терпит бедствие в Баренцевом море

5 февраля в Баренцевом море потерял ход рыболовецкий траулер "Алтай". ЧП произошло в 42,5 км от мыса Териберский.
Причиной аварии стала поломка двигателя. Траулер принадлежит местной компании "Путина".
На борту судна находятся девять рыбаков. Им на помощь отправлен буксир " Мурманрыба" , который должен транспортировать сломавшийся траулер в Мурманск, пишет "КП".
В экстренных службах города сообщили, что судно отбуксируют в порт к утру 6 февраля.
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