Траулер "Алтай" из компании "Путина" терпит бедствие в Баренцевом море

Причиной аварии стала поломка двигателя. Траулер принадлежит местной компании "Путина".

На борту судна находятся девять рыбаков. Им на помощь отправлен буксир " Мурманрыба" , который должен транспортировать сломавшийся траулер в Мурманск, пишет "КП".

В экстренных службах города сообщили, что судно отбуксируют в порт к утру 6 февраля.