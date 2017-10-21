21 октября в Алтайском крае будет неустойчивая погода

В субботу 21 октября в Алтайском крае местами пройдет мокрый снег, а вот дождь синоптики обещают всем территориям региона.

В крае ожидают переменную облачность, на большей части территории дождь, в ночные и утренние часы местами возможно с мокрым снегом. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 10-15 градусов. В Барнауле прогнозируют переменную облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 4- 6, днем плюс 10-12 градусов.