21 октября в Алтайском крае будет неустойчивая погода

В субботу 21 октября в Алтайском крае местами пройдет мокрый снег, а вот дождь синоптики обещают всем территориям региона.
В крае ожидают переменную облачность, на большей части территории дождь, в ночные и утренние часы местами возможно с мокрым снегом. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 10-15 градусов.
В Барнауле прогнозируют переменную облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха: ночью плюс 4- 6, днем плюс 10-12 градусов.
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